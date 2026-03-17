Ибрагим Алиев поборется за лицензионные очки на турнире в Испании

Паралимпиец Ибрагим Алиев примет участие в международном турнире по парабадминтону в испанской Витории-Гастейс, где будет бороться за лицензионные очки к Паралимпийским играм-2028 в Лос-Анджелесе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет Азербайджана, соревнования пройдут с 16 по 22 марта.

Алиев выступит как в одиночном, так и в парном разрядах. Сопровождает спортсмена на турнире главный тренер Теймур Аббасов.

Отметим, что Алиев является одним из ведущих представителей Азербайджана в этом виде спорта и имеет опыт выступлений на международных стартах. Его участие в испанском турнире - важный этап подготовки к отборочному циклу Лос-Анджелес-2028.

Турнир в Витории-Гастейс имеет особое значение для паралимпийского движения: участники получают возможность заработать рейтинговые очки для квалификации к летним Паралимпийским играм 2028 года.