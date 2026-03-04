4 Марта 2026
RU

В Гяндже провели занятия по бадминтону для школьников - ФОТО

Бадминтон
Новости
4 Марта 2026 15:58
13
В Гяндже провели занятия по бадминтону для школьников

В Гяндже прошли обучающие занятия по бадминтону для школьников в рамках международной программы Shuttle Time.

Как сообщает İdman.Biz, занятия состоялись в средней школе №39 имени Мир Джалала Пашаева. Проект реализует Федерация бадминтона Азербайджана совместно со Всемирной федерацией бадминтона (BWF) в рамках инициативы BWF Membership Grants.

Более 50 школьников приняли участие в тренировках, которые провели специалисты, назначенные национальной федерацией. В ходе занятий учащиеся познакомились с теоретическими и практическими основами бадминтона.

Программа Shuttle Time, разработанная BWF и входящая в число наиболее успешных мировых проектов по развитию бадминтона, основана на игровой системе обучения. Она направлена на развитие у детей физических качеств - скорости, координации, ловкости, а также выносливости.

Главная цель проекта - популяризация бадминтона среди школьников, расширение массовости этого вида спорта и подготовка молодых тренеров.

Отметим, что в течение года программу планируется реализовать и в других регионах страны, что должно способствовать дальнейшему развитию бадминтона в Азербайджане.

Напомним, что проект Shuttle Time проводится при поддержке Всемирной федерации бадминтона, Европейской конфедерации бадминтона (BEC), Национального олимпийского комитета Азербайджана, Министерства молодежи и спорта и Министерства образования.

