Мортеза Валидарви: “Азербайджану есть что сказать в мировом бадминтоне” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

2026 год начался для азербайджанского бадминтона со значимого события. Страна приняла у себя международный турнир Azerbaijan International 2026, в котором участвовали 347 спортсменов из 33 стран. Соревнования дали бесценный опыт азербайджанским атлетам, особенно самым юным из них.

Главный тренер сборной Азербайджана по бадминтону Мортеза Валидарви в беседе с İdman.Biz рассказал о развитии этого вида спорта в стране и о том, насколько близок Азербайджан к отправке собственных бадминтонистов

на Олимпийские игры.

– Как Azerbaijan International 2026 прошел для азербайджанских спортсменов?

– Данный турнир стал платформой для развития совсем юных азербайджанских бадминтонистов. Для участия в Azerbaijan International 2026 к нам приехало около 80 спортсменов из Индии, и около 30-35 – из ОАЭ. Они дали шанс большому количеству атлетов выехать за границу и выступить здесь.

Мы подумали, что как страна-хозяйка, должны тоже использовать этот шанс по максимуму, и помимо взрослых бадминтонистов пригласили около 20 юных спортсменов (12-15 лет). Мы не всегда можем отправлять атлетов этой возрастной группы за границу – по причинам учебы, семьи или других обстоятельств. Поэтому дали им возможность получить международный опыт у себя дома, а также оценили их уровень подготовки.

В Azerbaijan International 2026 приняли участие ряд опытных иностранных атлетов: участники Олимпийских игр в Токио и Париже, чемпионы Европы. Это показывает, что соревнования в Азербайджане высоко ценятся на международной арене, и спортсмены с удовольствием приезжают сюда. Наши дети получили колоссальный опыт, находясь на одной площадке с ними.

– Как менялась динамика популярности бадминтона среди детей и подростков в Азербайджане?

– Ситуация очень изменилась по сравнению с тем, что было 10-15 лет назад. Сегодня Азербайджану есть что сказать в мировом бадминтоне, мы заслужили доверие международного сообщества. Это также отражает и отношение государства к спорту – видение господина президента, работу Министерства спорта, Олимпийского комитета и федерации. Нам дают возможность развивать молодежь как для здоровья нации, так и для большого спорта.

Постепенно количество бадминтонистов в сборной увеличилось – и среди молодежи, и среди элиты. На интерес детей к бадминтону повлияло участие азербайджанских спортсменов в Олимпийских играх. Когда родители узнают, что бадминтон – олимпийский вид спорта, начинают выбирать его для своих детей.

Большую роль сыграл и стратегический план, составленный федерацией. Он предусматривает пошаговое развитие по всей стране и популяризацию спорта. Пока мы не дошли до того уровня, чтобы бадминтон был в каждой школе и каждом регионе, но работа идет. Продолжаем готовить учителей, обеспечивать школы инвентарем. Сосредоточены на поиске талантов и их дальнейшем развитии к 2032 году (к Олимпиаде 2032 в Австралии – Авт.).

– В каких регионах страны бадминтон развит больше всего?

– У нас есть много чемпионов из Гянджи, некоторых спортсменов оттуда мы отправили на два года в Малайзию. Также три девочки из Гусаров проходили подготовку в Индонезии. Со временем хотелось бы охватить все регионы страны.

– Учитывая наш менталитет, бывают ли сложности с родителями при отправке спортсменов, особенно девочек, за рубеж?

– В азербайджанском спорте контроль и чистота процесса выстроены очень правильно. По этой причине семьи с доверием приводят своих детей в бадминтон. Родители знают, что наши тренеры относятся к ученикам как к собственным детям. Проблем в этом плане никаких нет. К тому же мы с первых же дней приглашаем родителей, беседуем с ними, все подробно объясняем. Они идут нам навстречу и активно сотрудничают, за что я им благодарен.

– Какова сейчас позиция федерации относительно натурализации спортсменов?

– Азербайджан впервые привлекал иностранных бадминтонистов в 2017 году. После этого азербайджанский бадминтон встал на ноги. Мы отправили юных азербайджанских спортсменов проходить подготовку за рубежом. Так что, натурализации в планах нет, мы полностью сосредоточились на своих детях. Но с иностранными тренерами сотрудничать продолжаем.

– А с какого вообще возраста можно начинать заниматься бадминтоном?

– В бадминтон девочки могут приходить с шести лет, мальчики – с семи лет. Бывают исключения: в странах Юго-Восточной Азии некоторые начинают заниматься уже с 5-6 лет. Наша сборная базируется в школе №13. Там всегда ждут детей, занятия проходят бесплатно.

– Что если прийти в бадминтон достаточно поздно?

– Такие люди могут стать любителями. Но если цель – остаться в этом спорте, они могут получить высшее образование в этой сфере, и мы поможем им, подготовим в качестве судьи, тренера или спортивного менеджера.

Развивать судей очень важно. Я всегда подчеркиваю: если хотя бы один атлет выходит на Олимпиаду, там говорят – “спортсмен из Азербайджана”. Точно так же, если судья работает на международном уровне, он тоже прославляет страну. Это большой, пока еще не полностью реализованный потенциал азербайджанского спорта, особенно в бадминтоне.

Отмечу и азербайджанских тренеров, они грамотные, дисциплинированные и придерживаются принципам честной игры. Но для дальнейшего развития того количества специалистов, которым мы располагаем сейчас, недостаточно. Если хотим охватить не 100, а 1000 детей, нужно готовить в разы больше тренеров. А это требует отправки за рубеж, подготовки программ и так далее. Постепенно движемся к этому.

– А что насчет олимпийского потенциала наших спортсменов?

– Европейцы годами работают над этим, но медали все равно в основном забирают представители Азии: Китай, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд. Я не говорю, что это невозможно. Нужно время, системная работа, при которой мы будем отправлять наших спортсменов в Китай, Индонезию, Малайзию. Мы должны совместить их системы и наш взгляд. Уже видим, как европейские спортсмены выходят в финал в Китае, но только в мужских турнирах, не в женских.

У нас есть талантливые атлеты, например, Ульви Гусейнов и парабадминтонист Ибрагим Алиев. Согласно годовому плану, с марта намереваемся отправлять наших игроков минимум на два соревнования в месяц. Впереди также чемпионат мира, на который хотим заработать квоты.