9 Февраля 2026
В Баку завершился международный турнир по бадминтону - ФОТО

Бадминтон
Новости
9 Февраля 2026 00:00
33
В Баку завершился международный турнир по бадминтону - ФОТО

В Баку завершился международный турнир по бадминтону Azerbaijan International 2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бадминтона Азербайджана, в соревнованиях категории International Challenge приняли участие 347 спортсменов из 33 стран. В заключительный день турнира были определены победители в пяти категориях.

Соревнования проходили в Спортивном дворце Азербайджанского технического университета. В одиночном разряде среди мужчин золотую медаль завоевал представитель Польши Доминик Квинта, а среди женщин сильнейшей стала индийская спортсменка Девика Сихаг.

В мужском парном разряде победу одержал дуэт из Великобритании - Алекс Грин и Закс Расс.

В женском парном разряде первое место заняла японская пара Мику Сугияма и Нацуми Такасаки.

В смешанном парном разряде главного приза удостоились спортсмены из Индии - Сатвик Редди Канапурам и Радхика Шарма.

По итогам турнира победители и финалисты были награждены медалями и денежными призами. В церемонии награждения приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и президент Федерации бадминтона Азербайджана Талех Зиядов.

İdman.Biz
