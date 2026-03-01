Двукратная призерка Олимпиады застряла в аэропорту Дубая из-за бомбардировок со стороны Ирана

Двукратный олимпийский призер из Индии Пи Ви Синдху оказалась заблокированной в аэропорту Дубая по пути на престижный турнир All England по бадминтону.

Как передает İdman.Biz, спортсменка сообщила, что рейсы были приостановлены на фоне обострения ситуации в регионе. После ответных ракетных ударов Ирана в ряде стран Персидского залива, включая Объединенные Арабские Эмираты, были зафиксированы взрывы, а Международный аэропорт Дубая временно прекратил работу.

"Всем, кто писал и интересовался, большое спасибо. Сейчас я в безопасности, нахожусь здесь вместе с командой, и у нас все в порядке, хотя ситуация вокруг конфликта с Ираном продолжает развиваться", - написала Синдху в социальных сетях. В воскресенье она уточнила, что их перевели в более безопасное место, где команда ожидает стабилизации обстановки.

Турнир All England должен стартовать 3 марта. Всемирная федерация бадминтона пока не прокомментировала возможные изменения в расписании соревнований.