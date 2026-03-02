Мортеза Валидарви: "Мой родной город бомбят, я не могу связаться с семьей" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

2 Марта 2026
Бадминтон
Новости
2 Марта 2026 17:25
В отечественном спорте работает немало иранских специалистов, большинство из которых являются этническими азербайджанцами. На фоне масштабной эскалации военного конфликта вокруг Ирана İdman.Biz обратился за комментарием к главному тренеру национальной сборной Азербайджана по бадминтону Мортезе Валидарви.

"Происходящее сейчас на моей родине вызывает у меня огромное беспокойство. В Иране у меня остались супруга и трое детей. Мой родной город Занджан подвергается бомбардировкам уже третий день.

Самое страшное, что я не знаю, в каком состоянии находится моя семья — я просто не могу до них дозвониться из-за перебоев со связью. Я даже не знаю, что делать и к кому обратиться за помощью в этой ситуации"", — заявил Мортеза Валидарви.

