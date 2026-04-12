Кахабер Цхададзе: "Наша цель — сохранить место в элите"

Главный тренер "Габалы" Кахабер Цхададзе прокомментировал поражение в матче 27-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу от "Имишли" (0:1), передает İdman.Biz.

"Поражение оставило очень горькое впечатление. Все знают, что "Имишли" — команда, которая большими силами действует в обороне и отлично пользуется ошибками соперника. Это их первая победа после зимней паузы, и против таких команд нельзя допускать оплошности. К сожалению, мы ошиблись при стандарте. Мы контролировали мяч, заходили в штрафную, но не хватало завершения. Болельщики переживают, и мы их понимаем. Их тревожит положение "Габалы". До конца чемпионата осталось шесть туров, и мы сделаем все, чтобы сохранить место в премьер-лиге. В этой игре нам так и не удалось довести атаки до логического завершения", — заявил Цхададзе.

Отвечая на вопрос о том, почему "Имишли", у которого даже нет своей домашней арены, находится выше "Габалы" в таблице, специалист сказал: "Мы прекрасно понимаем свои ошибки. Проблемы "Габалы" начались не сейчас, а еще после вылета из премьер-лиги. Мы вернулись, выиграли первую лигу с отрывом в 17 очков. Нужно ли было разрушать чемпионскую команду и полностью менять состав на легионеров? Это было бы неправильно, ведь нужно было дать шанс футболистам, которые добились этого успеха. Поэтому мы сохранили тот состав. Несколько лет назад "Габала" играла на групповом этапе Лиги Европы, а сейчас наша цель — сохранить место в элите. Если кто-то скажет, что "Имишли" сегодня сыграл лучше нас, я не соглашусь, потому что за весь матч они лишь 2-3 раза дошли до нашей штрафной. Мы сохранили 95 процентов состава из первой лиги, и тогда все считали это правильным решением. Сейчас нам немного не везет. Я тренирую уже 20-30 лет и считаю, что если мы взялись за эту работу, то должны довести ее до конца".