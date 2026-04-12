Жорже Кашкилья: "Габала" – крайне неудобный соперник"

Главный тренер "Имишли" Жорже Кашкилья прокомментировал победу в матче 27-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу над "Габалой" (1:0), передает İdman.Biz.

"Поздравляю команду с отличным результатом и благодарю наших болельщиков за поддержку. Пусть их было немного на стадионе, но они всегда с нами. После поражения от "Нефтчи" (0:6) команда переживала спад, однако смогла восстановиться благодаря своему характеру. В двух последних матчах мы набрали 4 очка, и это очень важно для нас. "Габала" – крайне неудобный соперник, как и "Туран-Товуз" (1:1). Нам удалось взять очки в играх с такими командами.

Также хочу обратиться к одному журналисту. После матча с "Нефтчи" он спросил, готовы ли мы проиграть "Туран-Товузу" со счетом 0:7. Сегодняшний результат – это ответ ему. К сожалению, сейчас его здесь нет. Матч выдался очень тяжелым. Мы знали, что "Габала" – серьезный и сложный соперник, который быстро переходит в атаку. Наша тактика и стратегия полностью оправдали себя. В подобных играх редко бывает много голов, чаще идет тактическая борьба. После забитого мяча мы старались контролировать ход встречи. Соперник также не создал много опасных моментов, а мы надежно действовали в обороне. Победа в таком непростом матче – очень позитивный результат. Мы посвятили эту победу президенту клуба, у которого сегодня день рождения", – заявил Кашкилья.