11 Апреля 2026 10:16
Абдулла Зубир покинет "Карабах" в конце сезона

Полузащитник футбольного клуба "Карабах" Абдулла Зубир расстанется с командой по завершении текущего сезона. 34-летний футболист перейдет в катарский "Аль-Шахания".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L Equipe, стороны уже согласовали условия личного контракта. Детали предстоящего трансфера не разглашаются. Несмотря на то, что действующее соглашение Зубира с чемпионом Азербайджана рассчитано до июня 2027 года, игрок принял решение сменить клубную прописку этим летом.

Отметим, что Зубир перешел в "Карабах" в 2018 году из французского "Ланса". За время выступления в агдамском клубе вингер провел 355 матчей, в которых забил 77 голов и сделал 94 результативные передачи.

Его новый клуб, "Аль-Шахания", представляет одноименный город в 20 км от Дохи. На данный момент команда занимает 11-е место среди 12 участников чемпионата Катара, имея в активе 31 очко после 21 тура.

