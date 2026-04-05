Саша Илич высказался о возможной отставке с поста главного тренера "Сумгайыта"

Главный тренер "Сумгайыта" Саша Илич прокомментировал поражение от "Нефтчи" (1:3) в матче 26-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу, сообщает İdman.Biz.

"Поздравляю "Нефтчи". Мы допустили несколько ошибок, за которые и поплатились. Что касается возможной отставки после десяти матчей без побед, то решение принимает руководство клуба. Никаких проблем нет.

Мы даем игрокам конкретные установки. Например, говорим Сабухи Абдуллазаде, что нельзя ошибаться в центре поля, но это повторяется снова и снова. У меня нет к нему претензий. Сегодня ошибается Сабухи, завтра — Масака, затем — Нинкович. Мы обращаемся к одному, но выводы должны сделать все, потому что такие команды, как "Нефтчи", не прощают ошибок.

В Премьер-лиге есть четыре-пять клубов, которые сильнее нас. Наш пик пришелся на ноябрь прошлого года. Тогда мы планировали усилиться, но трансферы не состоялись. Теперь шанс проявить себя должна получить молодежь", — заявил Илич.