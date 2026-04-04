6 Апреля 2026
RU

Марко Янкович: "Нужно спокойно проанализировать эту игру и подготовиться"

Чемпионат Азербайджана
Новости
4 Апреля 2026 19:05
49
Полузащитник "Карабаха" Марко Янкович прокомментировал ничью с "Сабахом" в первом полуфинальном матче Бизон Кубка Азербайджана.

"В таких матчах сложно делать какие-то прогнозы заранее. Наша цель - выйти в финал и выиграть Кубок Азербайджана. Мы сделаем для этого все возможное", - отметил Янкович в комментарии teleqraf.az.

Он подробно оценил ход встречи: "Матч получился интересным, играть в такой атмосфере всегда приятно. Большое количество болельщиков только добавляет мотивации. Мы хорошо изучили соперника и понимали, с кем будем играть, но и "Сабах" серьезно подготовился к этой встрече. У них качественный состав, они на каждый матч выходят с большим желанием. В футболе бывает по-разному - где-то выигрываешь, где-то теряешь очки. Теперь нам нужно спокойно проанализировать эту игру и подготовиться к ответной встрече".

Янкович подчеркнул, что противостояние остается открытым: "Впереди еще 90 минут, ничего не решено. Говорить о результате сейчас преждевременно. Нам нужно максимально сконцентрироваться на ответной игре. Мы нацелены только на победу и выход в финал".

Говоря о судействе, он отказался от комментариев: "Я не хочу обсуждать судейство. Команда на этом не зацикливается, нас это не интересует. Мы сосредоточены только на своей игре и на задаче выйти в финал и завоевать кубок".

Отметим, что ответный матч между "Карабах" и "Сабах" состоится 22 апреля на стадионе "Банк Республика Арена".

İdman.Biz
Тэги:

