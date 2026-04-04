"Зиря" одержал 25-ю победу в Кубке Азербайджана

Футбольный клуб "Зиря" достиг отметки в 25 побед в Бизон Кубке Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, юбилейная победа была одержана в первом полуфинальном матче против "Туран Товуза" - 2:0.

Для бакинского клуба эта игра стала 43-й в турнире. Команда выиграла 58,14 процента своих матчей, одержав 13 побед дома и 12 - на выезде.

Таким образом, "Зиря" стал девятой командой в истории Кубка Азербайджана, достигшей отметки в 25 побед.

Отметим, что свою первую победу в турнире "Зиря" одержал в сезоне 2015/2016 - 2 декабря 2015 года в матче 1/8 финала против AZAL (2:1).