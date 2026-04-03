6 Апреля 2026
Кубок Азербайджана: "Зиря" обыграл "Туран Товуз" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

3 Апреля 2026 19:28
Кубок Азербайджана: "Зиря" обыграл "Туран Товуз"

Футбольный клуб "Зиря" одержал победу над "Туран Товузом" в первом матче полуфинала Кубка Азербайджана.

Как передает İdman.Biz, счет в игре был открыт на 55-й минуте. Футболист гостей Эрен Айдын поразил ворота соперника и вывел свою команду вперед - 0:1.

В концовке встречи "Зиря" укрепила свое преимущество. На 89-й минуте Миккельс отправил мяч в сетку и установил окончательный счет - 0:2.

Таким образом, "Зиря" уверенно обыграл "Туран Товуз" и сделала серьезную заявку на выход в финал турнира.

19:26

"Зиря" вновь забил "Туран Товузу" в матче 1/2 финала Кубка Азербайджана.

Как передает İdman.Biz, на 89-й минуте встречи Миккельс поразил ворота соперника и увеличил преимущество своей команды - 0:2.

Гости уверенно контролируют ход встречи, укрепив свое преимущество в концовке матча.

18:50

В первом матче 1/2 финала Кубка Азербайджана между "Туран Товузом" и "Зиря" открыт счет.

Как передает İdman.Biz, на 55-й минуте встречи футболист "Зиря" Эрен Айдын поразил ворота соперника и вывел свою команду вперед - 0:1.

18:50

Матч 1/2 финала Кубка Азербайджана между "Туран Товуз" и "Зиря" стартовал.

Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгайыте.

Команды вышли на поле в следующих составах:

"Туран Товуз": 41. Сергей Самок 29. Филип Озобич 88. Фаиг Гаджиев (к) 23. Алексндро Серрано 90. Жоарлем Сантос 15. Эммануэль Хакман 32. Хайдерсон Уртадо 7. Хорхе Силва 19. Роберто Олабе 9. Джош Чиннелли 2. Марк Рене Мампасси.

Запасные: 1. Олег Баклов 13. Мехман Гаджиев 4. Шахрияр Алиев 17. Рагим Садыхов 10. Хаял Наджафов 11. Айхан Гусейнов 6. Фарид Юсифли 5. Родерик Миллер 3. Энрике Силва 99. Ибраима Ваджи 8. Давид Тавареш.

Главный тренер: Юнис Гусейнов.

"Зиря": 97. Тьяго Силва 73. Анатолий Нуриев 32. Гисмет Алиев (к) 26. Стефан Ака 4. Руан Ренато 25. Энрике Кустодио 9. Давит Волков 30. Рикардо Мартинс 20. Исса Джибрила 17. Айрон Гомис 22. Эрен Айдын.

Запасные: 13. Айдын Байрамов 70. Намик Алескеров 21. Гаджага Гаджылы 8. Исмаил Ибрагимли 7. Ровлан Мурадов 14. Эльчин Алиджанов 29. Джейхун Нуриев 28. Лерой Микелс 10. Георгий Папунашвили 93. Брахим Конате 5. Анже Мутсинзи 11. Жуниор Мартинс.

Главный тренер: Рашад Садыхов.

09:45

Сегодня стартует полуфинальная стадия Бизон Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, в первом матче "Туран Товуз" встретится с "Зиря". Игра пройдет на стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте и начнется в 17:30.

Отметим, что ответные встречи полуфинала состоятся 21-22 апреля.

İdman.Biz
