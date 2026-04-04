6 Апреля 2026
Кади Борхес: "В ответном матче с "Сабахом" будем играть свободнее"

4 Апреля 2026 17:35
Кади Борхес: "В ответном матче с "Сабахом" будем играть свободнее"

Полузащитник "Карабаха" Кади Борхес прокомментировал ничью с "Сабахом" в первом полуфинальном матче Кубка Азербайджана.

"В выездной игре мы не собираемся ничего кардинально менять. Хотим сыграть более раскованно и получать удовольствие от футбола", - отметил Борхес в комментариях teleqraf.az.

Он оценил ход встречи: "Мы знали, что против "Сабаха" будет непросто - это организованная команда с хорошим составом и четкой системой. В целом считаю, что мы провели хороший матч. У меня были моменты, которые не удалось реализовать, но по игре мы выглядели достойно. Теперь нужно спокойно подготовиться к ответной встрече".

Говоря об эпизоде с пенальти, он подчеркнул: "Это футбол - решение принимает судья, и мы не можем на это повлиять".

Борхес также высказался о предстоящем матче: "На поле снова выйдут 11 на 11, ничего не меняется. Мы продолжим работать в том же режиме. Матчи между "Карабахом" и "Сабахом" всегда получаются интересными, такие игры важны для развития и для чемпионата в целом".

İdman.Biz
