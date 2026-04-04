6 Апреля 2026
RU

Муса Гурбанлы: "В безвыигрышной серии с "Сабахом" мистику искать не стану"

Чемпионат Азербайджана
Новости
4 Апреля 2026 12:27
50
Муса Гурбанлы: "В безвыигрышной серии с "Сабахом" мистику искать не стану"

Нападающий футбольного клуба "Карабах" Муса Гурбанлы прокомментировал ничью с "Сабахом" в первом полуфинальном матче Бизон Кубка Азербайджана.

"Матч получился действительно интересным и напряженным. Было приятно видеть полный стадион, рекордное количество болельщиков - за это отдельно спасибо нашим фанатам. Именно ради таких игр и играешь, когда есть борьба, динамика и зрелище", - отметил Гурбанлы в комментариях sport24.az.

Форвард подчеркнул, что команда была близка к победе: "У нас были реальные шансы выиграть эту встречу. По игре мы в целом выглядели сильнее соперника, контролировали ход матча. Но после второго забитого мяча немного сбавили, и это сказалось - не хватило концентрации, чтобы довести игру до победы. При этом нужно признать, что "Сабах" - очень качественная команда".

Он также высказался о предстоящем графике и уровне соперника: "Впереди у нас еще игры с "Сабах" и "Нефтчи". Такие матчи только помогают расти - и в чемпионате, и в кубке сейчас идет серьезная борьба. "Сабах" не просто так находится среди претендентов на титул - у них сильный состав и грамотный тренер. Мы пока не можем их обыграть, но искать в этом какую-то мистику или говорить о "проклятии" я не стану".

Отметим, что "Карабах" не может обыграть своего принципиального соперника на протяжении семи матчей подряд.

İdman.Biz
Тэги:

