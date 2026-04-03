"Сабах" иронично отреагировал над акцией "Карабаха" перед матчем Кубка - ВИДЕО

3 Апреля 2026 17:14
48
"Сабах" иронично отреагировал над акцией "Карабаха" перед матчем Кубка

Футбольный клуб "Сабах" опубликовал в своих социальных сетях неоднозначное видео перед сегодняшним первым матчем полуфинала Кубка Азербайджана против "Карабаха". Болельщики расценили этот пост как ироничный ответ на социальную акцию агдамцев.

Как сообщает İdman.Biz, поводом для обсуждений стало решение "Карабаха" сделать вход на стадион имени Тофика Бахрамова свободным для женщин, а также детей до 15 лет (в сопровождении родителей).

В связи с тем ,что акция распространяется только на болельщиков "скакунов", в ответ на это "Сабах" опубликовал ролик, в котором намекнул на избирательность подобных жестов.

Напомним, что первый поединок в рамках Бизон Кубка Азербайджана начнется сегодня в 20:00. Ответная встреча между командами запланирована на 22 апреля. Победитель этой пары встретится в финале с лучшим из противостояния "Туран Товуз" – "Зиря".

İdman.Biz
