Названо условие увеличения числа клубов в Премьер-лиге

3 Апреля 2026 13:42
Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф заявил на отчетной конференции организации, что увеличение числа клубов в Премьер-лиге зависит от готовности кандидатов и их инфраструктуры, как сообщает İdman.Biz.

"Вопрос увеличения числа команд обсуждается. Мы должны объективно оценить потенциальные клубы и их инфраструктуру. Наша цель - обеспечить, чтобы у всех участников чемпионата был полностью решен вопрос со стадионами", - отметил Наджаф.

Он подчеркнул, что при принятии решений приоритетом будет качество, а не формальное расширение:

"Недопустимо идти на уступки ради увеличения числа команд и нарушать общий баланс. Мы стремимся к устойчивому развитию и эффективной инфраструктуре. Это очень тонкий баланс".

По его словам, данный вопрос находится на повестке Исполнительного комитета, и соответствующие решения могут быть приняты на одном из ближайших заседаний.

