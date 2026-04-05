Юрий Вернидуб: "Судьи тоже люди и могут ошибаться"

5 Апреля 2026 22:00
Главный тренер бакинского "Нефтчи" Юрий Вернидуб прокомментировал победу над "Сумгайытом" (3:1) в матче 26-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу, сообщает İdman.Biz.

"Сегодня команда показала хороший перформанс. Мы создали много голевых моментов и могли выиграть с более крупным счетом. После пропущенного мяча команда правильно отреагировала. Я сказал ребятам, что апрель будет трудным месяцем. Нам предстоит провести пять матчей с сильными соперниками — дважды с "Карабахом", а также по одному разу с "Зиря" и "Араз-Нахчываном". Это отличный вызов. Я жду этих игр и хочу посмотреть на свою команду. Если проведем их на одном дыхании, это будет хорошо.

Надеюсь, через один-два дня Эмин Махмудов вернется к тренировкам. Он капитан команды: с ним одна игра, без него — другая. Наш план прост: выходить на поле, играть и побеждать. Посмотрим, как получится. Кстати, у нас есть и другой план.

Самбу пока не тренируется с нами, а Абубакар еще не набрал прежнюю форму. Поэтому Варгас выходит в стартовом составе, и сегодня он показал неплохую игру.

О судействе скажу одно: ошибки были и не в нашу пользу. Но судьи тоже люди и могут ошибаться. Моя задача — готовить команду к матчам", — заявил украинский специалист.

