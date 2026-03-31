Азер Багиров: "Футболисты начали лучше понимать текущую ситуацию"

31 Марта 2026 18:18
Главный тренер футбольного клуба "Кяпаз" Азер Багиров прокомментировал последние результаты команды и оценил текущую форму коллектива.

"Мне кажется, одним из главных факторов стало то, что футболисты начали лучше понимать текущую ситуацию и то, как из нее выходить. За счет этого удалось добиться серии положительных результатов", - отметил Багиров в интервью futbolinfo.az.

Специалист высказался и о паузе на матчи сборных: "Я не думаю об этом как о проблеме. Важно правильно распределить нагрузки, восстановить игроков и поработать над тактическими и техническими моментами. В этом плане пауза даже дала нам дополнительные возможности".

Говоря о предстоящем матче против "Габалы", он подчеркнул: "Не так важно, с кем мы играем. Главное — готовиться к каждой игре как к обычному матчу чемпионата. Мы стараемся донести это до футболистов. Если сможем этого добиться, то результаты — лишь вопрос времени".

Багиров также отметил настрой команды на концовку сезона: "Конечно, мы хотим подняться выше в таблице, и игроки это понимают. Во время паузы все работали очень серьезно".

Тренер добавил, что на данный момент клуб не думает о кадровых изменениях: "Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы игроки закрепились в составе, увеличили объем работы на поле и боролись до конца. Вопросы трансферов не обсуждаются".

Отвечая на вопрос о будущем, Багиров заявил: "Пока все внимание сосредоточено на текущем сезоне. Остальное покажет время".

