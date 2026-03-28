Глава Дисциплинарного комитета АФФА объяснил задержку санкций в лиге дублеров

Председатель Дисциплинарного комитета АФФА Эркюн Гусейнов объяснил, почему решения по матчам 21-го тура Лиги дублеров до сих пор не объявлены.

"Тур пришелся на праздничные дни, поэтому протоколы поступили в комитет позже. Мы принимаем решения на их основе. В ближайшие дни проанализируем отчеты представителей и объявим соответствующие наказания и штрафы. Самое позднее - за 2-3 дня до следующего тура все санкции будут известны", - сказал Гусейнов в комментариях fanat.az.

Отметим, что внимание к ситуации усилилось после матча "Карабах-2" - "Сабах-2" (2:1), в котором арбитр показал 2 красные и 13 желтых карточек, однако решения по этому эпизоду пока не опубликованы.

Напомним, матчи 22-го тура Лиги дублеров пройдут 4-5 апреля.