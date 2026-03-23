Статистический портал определил лидерство футболистов "Зиря"

Три футболиста "Зиря" возглавили рейтинг Мишли Премьер-лиги по среднему количеству точных передач за один матч по итогам 25 туров чемпионата.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на портал Sofascore, игроки "орлов" демонстрируют наилучшую результативность в этом компоненте. Руан Ренато совершает в среднем 61 точную передачу за игру (точность 90%), Анже Муцинзи — 55 (90%), а Айрон Гомис — 53 (89%).

Замыкают первую пятерку рейтинга защитник "Карабаха" Кевин Медина с показателем 52 передачи (90%) и представитель "Сумгайыта" Педро Пинто, у которого 50 точных пасов при точности 92%.