Президент "Сумгайыта": "Мы недовольны двойными стандартами"

Президент "Сумгайыта" Риад Рафиeв заявил, что клуб сталкивается с двойными стандартами со стороны дисциплинарных органов и это повлияло на результаты команды.

"Одним из главных факторов нашего спада стали решения Дисциплинарного комитета. После победы над "Шамахы" нашего тренера удалили и дисквалифицировали на четыре игры за якобы неэтичный жест, которого не было. С этого момента начался спад, и за более чем два месяца у нас всего две победы", - отметил Рафиeв в комментариях offsideplus.az.

Он подчеркнул, что клуб не имеет претензий к конкурентам, но требует одинакового подхода ко всем.

"У нас нет никаких проблем с "Сабахом" и "Карабахом". Они борются за чемпионство, у них свои задачи. Мы не хотим, чтобы их наказывали, но и к нам не должны применяться другие правила", - сказал он.

Говоря о судействе, Рафиeв привел конкретный эпизод с отмененным пенальти.

"В матче с "Араз-Нахчываном" нам сначала назначили пенальти, но после вмешательства VAR его отменили. Позже даже глава судейского комитета признал, что решение было ошибочным. Затем уже в наши ворота назначили пенальти, и соперник выиграл, не создав ни одного момента", - заявил он.

Он добавил, что подобные решения повлияли на психологическое состояние команды.

"Футболисты испытывали стресс, потеряли контроль над эмоциями, получили удаление и остались вдесятером. Уверен, что без этой ошибки игра сложилась бы иначе", - отметил Рафиeв.

Отдельно президент клуба затронул тему академии и стратегии развития.

"Наша стратегия не изменится - мы будем доверять местным игрокам. В этом сезоне в большинстве матчей у нас на поле было четыре местных футболиста, среди них воспитанники академии. Для нас главное - подготовка игроков, а не результат любой ценой", - сказал он.

Он также указал на последствия отмены лимита на легионеров.

"Это усилило разрыв между клубами с разными бюджетами. Раньше команды со средними возможностями могли бороться за еврокубки, сейчас это стало гораздо сложнее. Финансы играют ключевую роль", - добавил Рафиeв.

В завершение он отметил, что команда намерена бороться до конца сезона.

"Мы не опускаем руки. Будем бороться до конца и постараемся исправить ситуацию", - подчеркнул президент "Сумгайыта".