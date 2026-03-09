Леандро Андраде: "Главное - надежно играть в обороне"

Полузащитник "Карабаха" Леандро Андраде прокомментировал победу своей команды над "Араз-Нахчываном" в 23-м туре Мисли Премьер-лиги по футболу (6:0).

"Матч для нас получился позитивным. Радует, что мы победили, не пропустив. Мы выполнили все задания тренера, хотя и допустили некоторые ошибки. В отдельных эпизодах соперник мог этим воспользоваться, поэтому нужно быть внимательнее", - сказал Андраде в интервью qol.az.

Футболист отметил: "Мы просто делаем свою работу. Когда выполняем все установки, то добиваемся заслуженной победы. "Араз-Нахчыван" - хорошая команда. Но мы должны играть еще сильнее. Наша цель - первое место".

Андраде также заявил, что после завершения выступления в Лиге чемпионов команда полностью сосредоточилась на чемпионате.

"Теперь мы полностью сконцентрированы на Премьер-лиге. Борьба за чемпионство продолжается, впереди длинный марафон. Каждый матч для нас важен", - отметил он.

Говоря о следующем туре, в котором "Карабах" сыграет на выезде с "Зиря", Андраде подчеркнул, что команда настроена на победу.

"Зиря" - непростой соперник. Мы часто теряем с ними очки, поэтому должны серьезно подготовиться и добиться хорошего результата", - добавил игрок.