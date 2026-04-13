Джой-Лэнс Микелс забил 70-й гол за "Сабах"

13 Апреля 2026 14:28
Джой-Лэнс Микелс забил 70-й гол за "Сабах"

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ПФЛ, юбилейный мяч немецкий форвард забил в матче 27-го тура Мисли Премьер-лиги против "Зиря" (2:2).

Этот показатель делает Микелса лучшим по забитым мячам в истории "Сабаха". Свой 70-й гол он забил в 133-м матче, а его средняя результативность составляет 0,53 гола за игру. В текущем сезоне нападающий забил 18 голов, возглавив таблицу бомбардиров лиги.

Из 70 мячей 56 он забил в Премьер-лиге, 6 — в Кубке Азербайджана, 5 — в Лиге конференций и 3 — в Лиге Европы.

Отметим, что первый гол за "Сабах" Микелс забил 26 сентября 2021 года в домашнем матче чемпионата против "Нефтчи" (1:2).

