Капитан "Туран Товуза": "Если хотим результата - должны обыгрывать всех"

Капитан футбольной команды "Туран Товуз" Фаиг Гаджиев после победы над "Сумгайытом" (2:1) в 27-м туре Мисли Премьер-лиги заявил, что команда ставит перед собой максимальные задачи и не ограничивается борьбой за еврокубки.

"Команда хочет выиграть Кубок, даже если завершит чемпионат на третьем месте. Мы не выходим на поле только ради того, чтобы попасть в еврокубки. У нас есть более высокие цели. Если мы действительно хотим добиваться результата, мы должны быть готовы обыгрывать любого соперника", - отметил Гаджиев в комментариях futbolinfo.az.

Отдельно защитник прокомментировал свой 100-й матч за клуб и саму игру:

"Я знал, что этот матч станет для меня юбилейным, но не ожидал, что это будет как-то отдельно отмечено. Для меня это было приятно. Надеюсь, впереди еще много игр. Вдвойне важно, что в такой день нам удалось добиться победы. Это придает уверенности всей команде и положительно влияет на атмосферу в коллективе".

Говоря о ближайших матчах и турнирных задачах, Гаджиев подчеркнул, что команда намерена бороться до конца на всех фронтах:

"Впереди у нас игра с "Араз-Нахчываном", после этого будем готовиться к ответному матчу с "Зиря" в Кубке. Мы понимаем, что в футболе возможно все. Наша задача — пройти дальше и использовать свой шанс. Мы не испытываем страха перед соперниками, верим в свои силы и будем бороться до самого конца. Если у нас есть возможность выиграть Кубок, мы обязаны за нее цепляться".

Он также прокомментировал тему судейства, отметив, что команда не намерена зацикливаться на подобных факторах:

"Мы стараемся не обращать внимания на судейские решения. Гораздо важнее концентрироваться на собственной игре. Ошибки могут происходить, это часть футбола, но мы должны сохранять концентрацию, создавать моменты и реализовывать их. Даже если в каком-то эпизоде решение будет не в нашу пользу, нужно продолжать играть и добиваться результата за счет своей игры".