"Кяпаз" провел 350-й выездной матч в чемпионате

13 Апреля 2026 12:12
Матч 27-го тура Мисли Премьер-лиги стал юбилейным для "Кяпаза".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, гянджинский клуб провел свой 350-й выездной матч в высшем дивизионе чемпионата Азербайджана.

Юбилейная игра пришлась на встречу с "Карван-Евлахом", в которой "Кяпаз" потерпел поражение со счетом 1:4. Это стало 164-м выездным поражением команды.

На счету "Кяпаза" в гостевых матчах 100 побед и 86 ничьих. Команда забила 393 мяча и пропустила 538.

"Кяпаз" стал четвертым клубом в истории чемпионата, достигшим отметки в 350 и более выездных матчей. Больше таких игр только у "Карабаха", "Нефтчи" и "Шамахы".

Новости по теме

Филип Озобич установил исторический рекорд чемпионата Азербайджана
12:29
Чемпионат Азербайджана

Филип Озобич установил исторический рекорд чемпионата Азербайджана

Хорватский футболист превзошел достижение Бадри Кварацхелии
Капитан "Туран Товуза": "Если хотим результата - должны обыгрывать всех"
11:42
Чемпионат Азербайджана

Капитан "Туран Товуза": "Если хотим результата - должны обыгрывать всех"

Фаиг Гаджиев высказался о победе, задачах команды и судействе

В Премьер-лиге Азербайджана зафиксирован четвертый хет-трик сезона
10:43
Чемпионат Азербайджана

В Премьер-лиге Азербайджана зафиксирован четвертый хет-трик сезона

Рауф Рустамли вошел в историю "Карван-Евлаха"

Матч "Габала" - "Имишли" посетили 200 зрителей — статистика посещаемости 27-го тура
10:27
Чемпионат Азербайджана

Матч "Габала" - "Имишли" посетили 200 зрителей — статистика посещаемости 27-го тура

Матчи тура собрали 12 820 зрителей в совокупности
Курбан Бердыев - о своем контракте: "Окончательное решение остается за президентом клуба"
01:45
Чемпионат Азербайджана

Курбан Бердыев - о своем контракте: "Окончательное решение остается за президентом клуба"

Главный тренер "Туран Товуза" выразил надежду, что команда сможет проводить матчи еврокубков на родном стадионе

Кахабер Цхададзе: "Наша цель — сохранить место в элите"
12 Апреля 23:40
Чемпионат Азербайджана

Кахабер Цхададзе: "Наша цель — сохранить место в элите"

Специалист прокомментировал поражение от "Имишли"

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике
10 Апреля 17:12
Гимнастика

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике

Соревнования охватят мужские и женские дисциплины

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11 Апреля 15:50
Мировой футбол

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ

31-й тур чемпионата Испании проходит на фоне нового удара по амбициям мадридцев

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей
11 Апреля 13:33
Мировой футбол

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей - ВИДЕО

Мужчина в традиционном чапане и тюбетейке поразил пользователей своим сходством с аргентинской звездой
Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
12 Апреля 13:15
Гимнастика

Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ВИДЕО

Тренер сборной Азербайджана оценил выступление команды на чемпионате Европы