"Кяпаз" провел 350-й выездной матч в чемпионате

Матч 27-го тура Мисли Премьер-лиги стал юбилейным для "Кяпаза".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, гянджинский клуб провел свой 350-й выездной матч в высшем дивизионе чемпионата Азербайджана.

Юбилейная игра пришлась на встречу с "Карван-Евлахом", в которой "Кяпаз" потерпел поражение со счетом 1:4. Это стало 164-м выездным поражением команды.

На счету "Кяпаза" в гостевых матчах 100 побед и 86 ничьих. Команда забила 393 мяча и пропустила 538.

"Кяпаз" стал четвертым клубом в истории чемпионата, достигшим отметки в 350 и более выездных матчей. Больше таких игр только у "Карабаха", "Нефтчи" и "Шамахы".