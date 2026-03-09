9 Марта 2026
RU

Муса Гурбанлы: "Моя игра пока не полностью меня удовлетворяет"

Чемпионат Азербайджана
Новости
9 Марта 2026 11:43
13
Муса Гурбанлы: "Моя игра пока не полностью меня удовлетворяет"

Нападающий "Карабаха" Муса Гурбанлы, отметившийся забитым мячом в матче 23-го тура Премьер-лиги против "Араз-Нахчывана" (6:0), поделился впечатлениями от матча и планами на будущее.

"Интересная и результативная встреча получилась. Нам были нужны такие игры, чтобы лучше почувствовать друг друга. Главное - победа", - сказал Гурбанлы в беседе с futbolinfo.az.

"Моя игра пока не полностью меня удовлетворяет. Есть много аспектов, над которыми мне нужно работать. Но чем больше я играю и приношу пользу команде, тем больше это меня радует. Я стараюсь делать свою работу, работать над собой и приносить больше пользы команде. Что касается перехода в зарубежные клубы, пока никаких переговоров или конкретных мыслей не было. Время покажет, что будет в будущем", - добавил 24-летний форвард.

Гурбанлы также рассказал о своих планах: "Конечно, моя цель - стать одним из основных игроков "Карабаха". Каждый футболист стремится выходить в стартовом составе. Мои задачи и принципы как футболиста - набрать хорошую форму, приносить больше пользы команде и стать одним из ключевых игроков. Думаю, если я буду больше трудиться и двигаться к своей цели, бог мне поможет".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Вадим Абдуллаев: "Заслуженно победили бы, если бы реализовали свои моменты"
12:13
Чемпионат Азербайджана

Вадим Абдуллаев: "Заслуженно победили бы, если бы реализовали свои моменты"

Футболист "Карван-Евлаха" прокомментировал ничью с "Сумгайытом"

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" сыграет с "Туран Товузом"
09:58
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" сыграет с "Туран Товузом"

Матч пройдет в рамках 23-го тура
Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" примет "Кяпаз"
09:28
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" примет "Кяпаз"

Матч пройдет в рамках 23-го тура
Гурбан Гурбанов опоздал на пресс-конференцию из-за учительницы, которую не видел 30 лет
01:20
Чемпионат Азербайджана

Гурбан Гурбанов опоздал на пресс-конференцию из-за учительницы, которую не видел 30 лет

Главный тренер "Карабаха" прокомментировал разгромную победу над "Араз-Нахчываном"
Главный тренер "Араз-Нахчывана: "После такого поражения футболисты будут оштрафованы"
01:00
Чемпионат Азербайджана

Главный тренер "Араз-Нахчывана: "После такого поражения футболисты будут оштрафованы"

Андрей Демченко также извинился перед болельщиками за крупное поражение
Премьер-лига Азербайджана: "Карван-Евлах" и "Сумгайыт" сыграли вничью
7 Марта 17:06
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Карван-Евлах" и "Сумгайыт" сыграли вничью - ВИДЕО

первый тайм прошел без забитых мячей

Самое читаемое

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре
7 Марта 13:06
Мировой футбол

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре

Нападающий "Реала" и испанская актриса провели вечер в отеле Pullman
Макс Ферстаппен разбил болид в первой квалификации сезона в Австралии
7 Марта 10:06
Формула 1

Макс Ферстаппен разбил болид в первой квалификации сезона в Австралии - ВИДЕО

Действующий чемпион мира начнет первую гонку новой эры Формулы-1 с последнего ряда
Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии
6 Марта 21:57
Дзюдо

Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии - ОБНОВЛЕНО\ ФОТО + ВИДЕО

Руслан Пашаев победил в финале турнира в Линце

Бой против экс-оппонента Физиева: чем опасна замена соперника для Тофика Мусаева – ОБЗОР İDMAN.BİZ
6 Марта 13:13
ММА

Бой против экс-оппонента Физиева: чем опасна замена соперника для Тофика Мусаева – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанскому бойцу приходится сейчас перестраивать всю подготовку к предстоящему турниру