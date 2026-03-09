Муса Гурбанлы: "Моя игра пока не полностью меня удовлетворяет"

Нападающий "Карабаха" Муса Гурбанлы, отметившийся забитым мячом в матче 23-го тура Премьер-лиги против "Араз-Нахчывана" (6:0), поделился впечатлениями от матча и планами на будущее.

"Интересная и результативная встреча получилась. Нам были нужны такие игры, чтобы лучше почувствовать друг друга. Главное - победа", - сказал Гурбанлы в беседе с futbolinfo.az.

"Моя игра пока не полностью меня удовлетворяет. Есть много аспектов, над которыми мне нужно работать. Но чем больше я играю и приношу пользу команде, тем больше это меня радует. Я стараюсь делать свою работу, работать над собой и приносить больше пользы команде. Что касается перехода в зарубежные клубы, пока никаких переговоров или конкретных мыслей не было. Время покажет, что будет в будущем", - добавил 24-летний форвард.

Гурбанлы также рассказал о своих планах: "Конечно, моя цель - стать одним из основных игроков "Карабаха". Каждый футболист стремится выходить в стартовом составе. Мои задачи и принципы как футболиста - набрать хорошую форму, приносить больше пользы команде и стать одним из ключевых игроков. Думаю, если я буду больше трудиться и двигаться к своей цели, бог мне поможет".