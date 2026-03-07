7 Марта 2026
"Сумгайыт" отправился на матч с "Карван-Евлахом" с потерями - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Чемпионат Азербайджана
7 Марта 2026 10:26
"Сумгайыт" отправился на матч с "Карван-Евлахом" с потерями - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Футбольный клуб "Сумгайыт" проведет выездной матч 23-го тура Премьер-лиги Азербайджана против "Карван-Евлаха" с кадровыми потерями.

Об этом İdman.Biz сообщил пресс-секретарь клуба Заур Худиев.

По его словам, два игрока пропустят встречу из-за дисквалификации, еще двое - из-за травм. Так, Александр Рамалингом и Никола Нинкович не сыграют в Евлахе из-за перебора карточек, а Роналдо Васкес и Рой Кехарт не попали в состав из-за повреждений.

Отметим, что матч "Карван-Евлах" - "Сумгайыт" начнется сегодня в 15:00.

"Карван-Евлах" с 7 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. "Сумгайыт", имеющий 31 очко, располагается на шестой позиции.

İdman.Biz
