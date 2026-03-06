6 Марта 2026
Леандро Андраде провел юбилейный матч за "Карабах"

Чемпионат Азербайджана
Новости
6 Марта 2026 15:26
8
Леандро Андраде провел юбилейный матч за "Карабах"

Полузащитник "Карабаха" Леандро Андраде провел 200-й матч в составе агдамского клуба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, юбилейной для португальского футболиста стала ответная игра 1/4 финала Бизон Кубка Азербайджана против "Шамахы" (3:1).

Всего в этих встречах Андраде отметился 54 результативными действиями. В Премьер-лиге он провел 126 матчей и забил 39 голов, в Кубке Азербайджана сыграл 18 раз и отличился дважды, а в еврокубках на его счету 56 матчей и 13 голов.

Отметим, что Андраде дебютировал за "Карабах" в сезоне-2021/2022.

İdman.Biz
