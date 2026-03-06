6 Марта 2026
"Карабах" повторил рекорд "Нефтчи" в Кубке Азербайджана

Чемпионат Азербайджана
Новости
6 Марта 2026 12:14
14
Футбольный клуб "Карабах", обыграв "Шамахы" по сумме двух матчей (1:2, 3:1), в 21-й раз стал участником полуфиналов в истории Бизон Кубка Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, "скакуны" повторили рекорд "Нефтчи"

Отметим, что "Зиря" также преодолел четвертьфинальный барьер, обыграв "Сумгайыт" (0:0, 2:0). Для команды из Бинагади это шестой выход в полуфинал Кубка Азербайджана.

"Сабах" и "Туран Товуз" вышли в полуфинал во второй раз в своей истории. "Сабах" одолел "Габалу" (0:0, 3:3, пен. 4:2), а "Туран Товуз" справился с "Кяпазом" (1:0, 2:0).

Напомним, что помимо "Карабаха" и "Нефтчи", в число многократных полуфиналистов входят "Шамахы" (12 раз), "Габала" (11 раз), "Баку" и "Хазар Ленкорань" (по 8 раз). Всего за историю турнира 33 команды преодолевали четвертьфинальную стадию Кубка Азербайджана.

Полуфинальные пары станут известны после жеребьевки, которая состоится в ближайшие дни.

İdman.Biz
