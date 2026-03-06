“Куда тратятся выделенные средства?” – "Сумгайыт" ответил на обвинения - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

6 Марта 2026
Чемпионат Азербайджана
Новости
6 Марта 2026 16:11
21
Болельщики "Сумгайыта" раскритиковали выступление команды в последние годы и потребовали объяснить, на что расходуются выделяемые клубу средства.

В комментарии İdman.Biz в клубе заявили, что финансовая отчетность является открытой и публикуется ежегодно.

"Финансовый отчет клуба раз в год публикуется в открытом виде, предоставляется в Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и УЕФА и размещается на нашем официальном сайте. Любой желающий может зайти на сайт и ознакомиться с годовым отчетом", - сообщили в клубе.

Отметим, что после 22 матчей Премьер-лиги "Сумгайыт" с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице.

İdman.Biz
