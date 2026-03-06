АФФА оштрафовала "Карабах" за поведение болельщиков в матче с "Сабахом"

Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) объявил о санкциях по итогам матчей 22-го тура Премьер-лиги. "Карабах" оштрафован на 8700 манатов за оскорбительные выкрики болельщиков и желтые карточки игроков в игре против "Сабаха".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АФФА, агдамский клуб получил штраф в 8000 манатов за массовые оскорбительные выражения со стороны своих болельщиков — это четвертый подобный случай в текущем сезоне. Дополнительно команда выплатит 700 манатов за пять желтых карточек, полученных футболистами.

Отметим, что "Нефтчи" также понес серьезные санкции по итогам матча с "Шамахы". Тренер Дмитрий Кара-Мустафа дисквалифицирован на два матча за протест против решения арбитра на 90+4-й минуте, за который получил прямую красную карточку. Клуб оштрафован на 5000 манатов, а также обязан компенсировать ущерб за 35 сломанных кресел на стадионе. Еще 700 манатов "Нефтчи" заплатит за пять предупреждений игроков.

"Кяпаз" оштрафован на 8000 манатов за оскорбительные выкрики болельщиков в адрес соперника в матче с "Сумгайытом" — это пятый подобный случай в сезоне. "Сумгайыт" получил штраф в 7000 манатов за аналогичное нарушение (третий случай в сезоне).

Напомним, что футболист "Сумгайыта" Никола Нинкович дисквалифицирован на один матч после получения второй желтой карточки на 62-й минуте игры с "Кяпазом". Клуб дополнительно оштрафован на 500 манатов.

"Туран Товуз" выплатит 700 манатов за четыре желтые карточки игроков в матче с "Имишли".