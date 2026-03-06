В "Араз-Нахчыване" рассказали о состоянии травмированного Омара Булудова - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Травма защитника "Араз-Нахчывана" Омара Булудова, полученная в матче 22-го тура Мисли Премьер-лиги против "Зиря", не носит серьезного характера.

Об этом İdman.Biz сообщил пресс-секретарь клуба Махал Мамедов.

По его словам, от решения главного тренера Андрея Демченко будет зависеть, сможет ли футболист сыграть в следующем туре.

Кроме того, еще два игрока "Араз-Нахчыван" - Урфан Аббасов и Вандерсон Мело - восстановились после травм и вернулись в расположение команды.

Отметим, что в 23-м туре Премьер-лиги "Араз-Нахчыван" на выезде встретится с "Карабахом". Сейчас команда с 33 очками занимает пятое место в турнирной таблице, тогда как "Карабах" с 46 баллами идет вторым.