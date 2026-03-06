6 Марта 2026
RU

В "Араз-Нахчыване" рассказали о состоянии травмированного Омара Булудова - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Чемпионат Азербайджана
Новости
6 Марта 2026 14:28
30
В "Араз-Нахчыване" рассказали о состоянии травмированного Омара Булудова - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Травма защитника "Араз-Нахчывана" Омара Булудова, полученная в матче 22-го тура Мисли Премьер-лиги против "Зиря", не носит серьезного характера.

Об этом İdman.Biz сообщил пресс-секретарь клуба Махал Мамедов.

По его словам, от решения главного тренера Андрея Демченко будет зависеть, сможет ли футболист сыграть в следующем туре.

Кроме того, еще два игрока "Араз-Нахчыван" - Урфан Аббасов и Вандерсон Мело - восстановились после травм и вернулись в расположение команды.

Отметим, что в 23-м туре Премьер-лиги "Араз-Нахчыван" на выезде встретится с "Карабахом". Сейчас команда с 33 очками занимает пятое место в турнирной таблице, тогда как "Карабах" с 46 баллами идет вторым.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Леандро Андраде провел юбилейный матч за "Карабах"
15:26
Чемпионат Азербайджана

Леандро Андраде провел юбилейный матч за "Карабах"

Круглая цифра пришлась на игру Кубка Азербайджана
"Карабах" повторил рекорд "Нефтчи" в Кубке Азербайджана
12:14
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" повторил рекорд "Нефтчи" в Кубке Азербайджана

Агдамский клуб сравнялся с принципиальным соперником
Два кубковых матча в Азербайджане собрали всего 650 зрителей
10:59
Чемпионат Азербайджана

Два кубковых матча в Азербайджане собрали всего 650 зрителей

Игры 1/4 финала прошли при почти пустых трибунах
Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Марта 21:02
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В полуфинале "Сабах" сыграет с "Карабахом"
"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Марта 16:40
Чемпионат Азербайджана

"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Курбана Бердыева поспорит за выход в финал с бакинским "Зиря"
Капитан "Зиря": "Провести 200 матчей за клуб - большая радость"
5 Марта 16:20
Чемпионат Азербайджана

Капитан "Зиря": "Провести 200 матчей за клуб - большая радость"

Гисмет Алиев прокомментировал юбилейную игру и победу над "Сумгайытом"

Самое читаемое

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана
4 Марта 20:59
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Агдамский клуб обыграл "Шамахы"

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане
3 Марта 16:07
Зимние виды спорта

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО

В соревнованиях на базе туристического центра "Шахдаг" примут участие представители 18 стран
Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Марта 21:02
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В полуфинале "Сабах" сыграет с "Карабахом"
"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Марта 16:40
Чемпионат Азербайджана

"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Курбана Бердыева поспорит за выход в финал с бакинским "Зиря"