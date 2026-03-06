6 Марта 2026
RU

Определены авторы лучших голов февраля в чемпионатах Азербайджана - ФОТО/ВИДЕО

Чемпионат Азербайджана
Новости
6 Марта 2026 17:55
13
Профессиональная футбольная лига Азербайджана определила авторов лучших голов февраля во всех дивизионах чемпионата страны. По итогам голосования экспертного жюри награды получили три футболиста.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, в Премьер-лиге лучшим был признан гол нападающего "Нефтчи" Алессио Курчи.

В Первой лиге награду получил Эльшан Абдуллаев из "Баку Спортинг", а во Второй лиге лучшим был признан Али Багиров, представляющий "Агстафа Генджляри".

Награждение авторов лучших голов традиционно пройдет перед ближайшими домашними матчами их клубов в чемпионате. Победители получат памятные плакетки от ПФЛ за вклад в зрелищность национального первенства.

Отметим, что проект "Гол месяца" проводится регулярно для поощрения наиболее эффектных взятий ворот в азербайджанском футболе. Победители определяются голосованием судейской коллегии на основе критериев зрелищности и технической сложности забитых мячей

İdman.Biz
