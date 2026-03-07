Премьер-лига Азербайджана: "Карван-Евлах" примет "Сумгайыт"

Сегодня в 23-м туре Мисли Премьер-лиги состоится матч между "Карван-Евлахом" и "Сумгайытом".
Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет на Евлахском городском стадионе и начнется в 15:00. Главным арбитром назначен Али Алиев.
"Карван-Евлах" с 7 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. "Сумгайыт", имеющий 31 очко, располагается на шестой позиции.
Премьер-лига Азербайджана
23-й тур
7 марта
15:00. "Карван-Евлах" - "Сумгайыт"
Судьи: Али Алиев, Рахман Имами, Гюльнура Акперзаде, Руслан Гулиев.
VAR: Фарид Гаджиев.
AVAR: Зохраб Аббасов.
Инспектор: Амрах Ибрагимов.
Представитель АФФА: Асиф Алиев.
Отметим, что матчи 23-го тура продлятся до 10 марта.