Премьер-лига Азербайджана: "Карван-Евлах" примет "Сумгайыт"

Сегодня в 23-м туре Мисли Премьер-лиги состоится матч между "Карван-Евлахом" и "Сумгайытом".

Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет на Евлахском городском стадионе и начнется в 15:00. Главным арбитром назначен Али Алиев.

"Карван-Евлах" с 7 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. "Сумгайыт", имеющий 31 очко, располагается на шестой позиции.

Премьер-лига Азербайджана

23-й тур

7 марта

15:00. "Карван-Евлах" - "Сумгайыт"

Судьи: Али Алиев, Рахман Имами, Гюльнура Акперзаде, Руслан Гулиев.

VAR: Фарид Гаджиев.

AVAR: Зохраб Аббасов.

Инспектор: Амрах Ибрагимов.

Представитель АФФА: Асиф Алиев.

Отметим, что матчи 23-го тура продлятся до 10 марта.