Вальдас Дамбраускас - о ничье с "Карабахом": "Это хороший урок для нас"

Главный тренер "Сабаха" Вальдас Дамбраускас прокомментировал ничью с "Карабахом" в матче 22-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу (3:3), передает İdman.Biz.

По словам специалиста, команда разочарована результатом, несмотря на зрелищный характер встречи. "До матча, разговаривая с тренерским штабом, мы даже предполагали счет 3:3. Но после того как повели 3:0, очень расстроены — не смогли сохранить преимущество. Здесь свою роль сыграл опыт "Карабаха": в последние 20 минут на поле говорил именно их опыт. Нам нужно было найти способ удержать победу, но, к сожалению, этого не произошло", — заявил Дамбраускас.

Он назвал матч важным уроком для команды: "Это хороший урок для нас. Впереди игры Кубка и чемпионата, и мы должны быть лучше готовы и действовать правильнее. До 70-й минуты мы вели, однако соперник сделал красивый камбэк. В этой игре было все — интрига и драма. Благодарю болельщиков, пришедших на стадион в холодную погоду, и жаль, что трибуны не были заполнены полностью — такие матчи порой интереснее встреч Лиги чемпионов".

Отвечая на вопрос, потерял ли "Сабах" два очка или приобрел одно, тренер отметил: "До игры я бы ответил иначе, но после 3:0 мы потеряли очки. Поздравляю "Карабах" с этим камбэком. Надеюсь, подобных ошибок больше не повторим".

Дамбраускас также извинился за инцидент с участием представителя тренерского штаба: "Конечно, мы просим прощения. Честно говоря, я не видел этот момент, так как был сосредоточен на игре. Позже заметил, что обе скамейки одновременно поднялись. Как "Сабах", мы никогда не будем толерантны к подобным вещам — уважение для нас очень важно, мы придерживаемся принципов фейр-плей".

Комментируя три пропущенных мяча за короткий промежуток времени, наставник отметил: "Причины — потеря концентрации, опыт соперника и сам соперник".

Замена Хаяла Алиева в перерыве, по словам тренера, была вынужденной: "Это связано со здоровьем. Еще накануне его участие в стартовом составе было под вопросом".

Говоря о судействе, Дамбраускас подчеркнул: "Что бы я ни сказал, это уже не имеет значения. У арбитров есть председатель Судейского комитета, который отвечает за их ошибки, и их работа анализируется. Все мы люди, и каждый может ошибиться. Я отвечаю за ошибки своих игроков, а за судей — соответствующий комитет".