Гурбан Гурбанов: "Прелесть футбола в том, что иногда сталкиваешься с тем, чего совсем не ожидаешь"

Главный тренер агдамского "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал ничью с бакинским "Сабахом" в матче 22-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу (2:2), передает İdman.Biz.

"Сегодня получилась очень интересная игра, на стадионе была отличная атмосфера. Благодарю болельщиков обеих команд. Матч вышел таким, каким его хотят видеть зрители. У соперника очень сильная линия атаки, а футбол достиг такого уровня, что подобный счет может случиться в любой игре. Прелесть футбола в том, что иногда сталкиваешься с тем, чего совсем не ожидаешь", — заявил Гурбанов.

Тренер отметил, что больше всего его беспокоит восстановление игроков из-за плотного календаря: "Мы выступали в очень напряженном графике. После матча с "Ньюкаслом" состоялась такая встреча. Через три дня у нас игра в Кубке, затем снова матч чемпионата".

Комментируя добавленные к основному времени шесть минут, специалист подчеркнул: "В таком матче, при таком количестве остановок, на мой взгляд, шести минут было мало. Бывают игры, завершения которых никто не хочет".

Гурбанов также объяснил разговор после финального свистка с представителем тренерского штаба соперника: "Помощник главного тренера проявил неуважение по отношению к нам. Разговор был именно об этом. Я сказал, что от всего их штаба должны последовать извинения, и он ответил, что приносит извинения вместо тренера".

Говоря о дальнейшем ходе чемпионата, наставник "Карабаха" вновь акцентировал внимание на физическом состоянии команды: "Меня больше всего волнует восстановление футболистов. Чемпионат проходит интересно, впереди проведем небольшую ротацию, чтобы привести игроков в полностью готовое состояние".

По словам тренера, после матча эмоции в команде были разными: "Были и те, кто радовался, и те, кто остался недоволен. Я доволен своими футболистами — они проявили характер. Без характера невозможно добиваться результата. Мы не обязаны становиться чемпионами каждый год, но будем бороться до конца. Сегодня мы еще лучше поняли силу "Сабаха". Если хотим побеждать, должны играть лучше".

Отвечая на вопрос об изменениях в обороне из-за отсутствия Бахлула Мустафазаде, Гурбанов отметил: "Сегодня я посчитал правильным выпустить именно такой состав. Не сказал бы, что Болт сыграл слабо — против него действовал один из самых быстрых игроков чемпионата Аарон Малуда, и он выглядел нормально. Что касается Кащука, возможно, сказалось волнение — он мог сыграть лучше".

Также тренер высказался о перспективах Мусы Гурбанлы: "Муса много работает. Если продолжит в том же духе, может получить место в стартовом составе".