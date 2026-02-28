Премьер-лига Азербайджана: "Шамахы" сыграет с "Нефтчи" в 22-м туре

"Шамахы" примет "Нефтчи" в матче 22-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, встреча начнется в 14:30, а матч обслужит бригада арбитров во главе с Камранбеем Рагимовым.

Отметим, что перед игрой "Шамахы" занимает восьмое место, имея 25 очков, тогда как "Нефтчи" с 30 очками располагается на седьмой позиции.

Премьер-лига Азербайджана

Второй круг, 22-й тур

28 февраля

14:30. "Шамахы" - "Нефтчи"

Судьи: Камранбей Рагимов, Эйюб Ибрагимов, Керим Зейналов, Ингилаб Мамедов

VAR: Джавид Джалилов

AVAR: Парвин Талыбов

Инспектор: Джейхун Гашимов

Представитель АФФА: Элгиз Аббасов

Шамахинский городской стадион

Напомним, что тур завершится 1 марта.