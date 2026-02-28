Премьер-лига Азербайджана: "Шамахы" сыграет с "Нефтчи" в 22-м туре

"Шамахы" примет "Нефтчи" в матче 22-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает İdman.Biz, встреча начнется в 14:30, а матч обслужит бригада арбитров во главе с Камранбеем Рагимовым.
Отметим, что перед игрой "Шамахы" занимает восьмое место, имея 25 очков, тогда как "Нефтчи" с 30 очками располагается на седьмой позиции.
Премьер-лига Азербайджана
Второй круг, 22-й тур
28 февраля
14:30. "Шамахы" - "Нефтчи"
Судьи: Камранбей Рагимов, Эйюб Ибрагимов, Керим Зейналов, Ингилаб Мамедов
VAR: Джавид Джалилов
AVAR: Парвин Талыбов
Инспектор: Джейхун Гашимов
Представитель АФФА: Элгиз Аббасов
Шамахинский городской стадион
Напомним, что тур завершится 1 марта.