Вернидуб о пенальти на 90+8-й минуте: "Футболу не подобает такое"

Главный тренер футбольного клуба "Нефтчи" выразил глубокое разочарование итогом выездного матча 22-го тура Мисли Премьер-лиги против "Шамахы". Встреча, завершившаяся ничьей 2:2 благодаря пенальти, назначенному в ворота гостей на восьмой добавленной минуте, вызвала бурную реакцию специалиста.

Как сообщает İdman.Biz, сразу после финального свистка Вернидуб не скрыл своего глубокого разочарования случившимся в концовке встречи.

"Не хочу комментировать матч. Пусть тот, кто несет ответственность за это решение, дает комментарии. Я доволен игрой команды, но, к сожалению, то, что произошло сегодня, причиняет боль. Футболу не подобает такое положение дел. Судейские проблемы существуют везде, не только в Азербайджане. Мы пережили самый разочаровывающий момент как команда. Из-за этого нам очень плохо", - сказал Вернидуб.

По мнению специалиста, инцидент лишил команду заслуженной победы и может затормозить прогресс коллектива: "Мы начали серьезно прогрессировать. Создается впечатление, что повышения "Нефтчи" кто-то не хочет. Но мы не остановимся и благодаря силе воли будем двигаться вперед. Только сильные способны пройти этот путь. Прошу прощения, больше я говорить не хочу".

Напомним, что матч в Шамахы получился крайне драматичным. Бакинцы дважды вели в счете благодаря дублю Венсана Абубакара (60-я и 90+1-я минуты). Хозяева отыгрались сначала голом Сезара Энрике на 75-й минуте, а затем, уже в компенсированное время, арбитр назначил спорный пенальти в ворота "Нефтчи". Карим Росси реализовал удар на 90+8-й минуте, установив окончательный счет 2:2.