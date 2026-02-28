28 Февраля 2026
Внук покойного министра дебютировал в чемпионате Азербайджана

Чемпионат Азербайджана
28 Февраля 2026 18:12
Внук покойного министра дебютировал в чемпионате Азербайджана

Внук покойного министра печати и информации Азербайджана, одного из 91 учредителя партии "Новый Азербайджан" Сируса Тебризли дебютировал в чемпионате страны по футболу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sportnet.az, Сируз Тебризли, носящий имя и фамилию деда, провел первый матч в Лиге резервистов в составе "Араз-Нахчыван-2" против "Шамахы-2".

Встреча 17-го тура, прошедшая на городском стадионе Шамахы, завершилась победой хозяев со счетом 4:3. 20-летний полузащитник вышел на поле на 46-й минуте.

Отметим, что по контракту Тебризли принадлежит "Карабаху-2", а за "Шамахы-2" выступает на правах аренды.

Напомним, что Сирус Тебризли занимал пост министра печати и информации Азербайджана в 1997-2000 годах, был депутатом Милли Меджлиса I (1995-1998) и II созыва (2000-2005) и скончался 7 сентября 2013 года в возрасте 71 года.

