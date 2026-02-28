"Габала" примет "Карван-Евлах" в 22-м туре Премьер-лиги Азербайджана

Сегодня "Габала" сыграет с "Карван-Евлахом" в матче 22-го тура Мисли Премьер-лиги по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет на городском стадионе Габалы и начнется в 17:00.

Отметим, что перед игрой "Габала" занимает 10-е место, имея 15 очков, тогда как "Карван-Евлах" с 6 очками располагается на 12-й позиции.

Премьер-лига Азербайджана

Второй круг, 22-й тур

28 февраля

17:00. "Габала" - "Карван-Евлах"

Судьи: Камал Умудлу, Вусал Мамедов, Мирнихад Сеидов, Ровшан Раджабов

VAR: Вугар Гасанов

AVAR: Камран Байрамов

Инспектор матча: Орхан Мамедов

Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов

Габалинский городской стадион

Отметим, что тур завершится 1 марта.