28 Февраля 2026
RU

"Габала" примет "Карван-Евлах" в 22-м туре Премьер-лиги Азербайджана

Чемпионат Азербайджана
Новости
28 Февраля 2026 10:22
14
Сегодня "Габала" сыграет с "Карван-Евлахом" в матче 22-го тура Мисли Премьер-лиги по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет на городском стадионе Габалы и начнется в 17:00.

Отметим, что перед игрой "Габала" занимает 10-е место, имея 15 очков, тогда как "Карван-Евлах" с 6 очками располагается на 12-й позиции.

Премьер-лига Азербайджана
Второй круг, 22-й тур
28 февраля
17:00. "Габала" - "Карван-Евлах"

Судьи: Камал Умудлу, Вусал Мамедов, Мирнихад Сеидов, Ровшан Раджабов
VAR: Вугар Гасанов
AVAR: Камран Байрамов
Инспектор матча: Орхан Мамедов
Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов
Габалинский городской стадион

Отметим, что тур завершится 1 марта.

İdman.Biz
