Определены судьи на матчи 22-го тура Премьер-лиги Азербайджана

Чемпионат Азербайджана
26 Февраля 2026 13:22
Определены судьи на матчи 22-го тура Премьер-лиги Азербайджана

Стали известны судейские бригады, которые обслужат матчи 22-го тура Мисли Премьер-лиги. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу ПФЛ, центральный поединок тура между "Карабахом" и "Сабахом" доверен Туралу Гурбанову, а стартовую игру в Евлахе рассудит Решад Ахмедов.

Полный список назначений на матчи 22-го тура:

27 февраля (пятница)

14:30. "Кяпаз" — "Сумгаит"
Судьи: Рашад Ахмедов, Эльшад Абдуллаев, Гюльнура Акперзаде, Руслан Гулиев
VAR: Раван Хамзазаде
AVAR: Ширмамед Мамедов
Судья-инспектор: Фейзулла Фейзуллаев
Представитель АФФА: Рамиль Диниев
Городской стадион Евлаха

18:00. "Араз-Нахчыван" — "Зиря"
Судьи: Рауф Джабаров, Акиф Амирали, Зейнал Зейналов, Ислам Мамедов
VAR: Алияр Агаев
AVAR: Теймур Теймуров
Судья-инспектор: Шахин Джафаров
Представитель АФФА: Намиг Алиев
Liv Bona Dea Arena

28 февраля (суббота)

14:30. "Шамахы" — "Нефтчи"
Судьи: Камранбей Рагимов, Эйюб Ибрагимов, Керим Зейналов, Интигам Мамедов
VAR: Джавид Джалилов
AVAR: Парвин Талыбов
Судья-инспектор: Джейхун Гашимов
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
Городской стадион Шамахы

17:00. "Габала" — "Карван-Евлах"
Судьи: Камал Умудлу, Вюсал Мамедов, Мирнихад Сеидов, Ровшан Раджабов
VAR: Вюгар Гасанли
AVAR: Камран Байрамов
Судья-инспектор: Орхан Мамедов
Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов
Городской стадион Габалы

1 марта (воскресенье)

16:30. "Туран Товуз" — "Имишли"
Судьи: Фарид Гаджиев, Намик Гусейнов, Рахман Имами, Алик Юнусов
VAR: Али Алиев
AVAR: Эльвин Байрамов
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Анар Шихалиев
Azersun Arena

19:00. "Карабах" — "Сабах"
Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Джамиль Гулиев, Акпер Ахмедов
VAR: Эльчин Масиев
AVAR: Муслим Алиев
Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев
Представитель АФФА: Эмин Джафаров
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

İdman.Biz
