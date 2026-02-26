Определены судьи на матчи 22-го тура Премьер-лиги Азербайджана

Стали известны судейские бригады, которые обслужат матчи 22-го тура Мисли Премьер-лиги. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу ПФЛ, центральный поединок тура между "Карабахом" и "Сабахом" доверен Туралу Гурбанову, а стартовую игру в Евлахе рассудит Решад Ахмедов.

Полный список назначений на матчи 22-го тура:

27 февраля (пятница)

14:30. "Кяпаз" — "Сумгаит"

Судьи: Рашад Ахмедов, Эльшад Абдуллаев, Гюльнура Акперзаде, Руслан Гулиев

VAR: Раван Хамзазаде

AVAR: Ширмамед Мамедов

Судья-инспектор: Фейзулла Фейзуллаев

Представитель АФФА: Рамиль Диниев

Городской стадион Евлаха

18:00. "Араз-Нахчыван" — "Зиря"

Судьи: Рауф Джабаров, Акиф Амирали, Зейнал Зейналов, Ислам Мамедов

VAR: Алияр Агаев

AVAR: Теймур Теймуров

Судья-инспектор: Шахин Джафаров

Представитель АФФА: Намиг Алиев

Liv Bona Dea Arena

28 февраля (суббота)

14:30. "Шамахы" — "Нефтчи"

Судьи: Камранбей Рагимов, Эйюб Ибрагимов, Керим Зейналов, Интигам Мамедов

VAR: Джавид Джалилов

AVAR: Парвин Талыбов

Судья-инспектор: Джейхун Гашимов

Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов

Городской стадион Шамахы

17:00. "Габала" — "Карван-Евлах"

Судьи: Камал Умудлу, Вюсал Мамедов, Мирнихад Сеидов, Ровшан Раджабов

VAR: Вюгар Гасанли

AVAR: Камран Байрамов

Судья-инспектор: Орхан Мамедов

Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов

Городской стадион Габалы

1 марта (воскресенье)

16:30. "Туран Товуз" — "Имишли"

Судьи: Фарид Гаджиев, Намик Гусейнов, Рахман Имами, Алик Юнусов

VAR: Али Алиев

AVAR: Эльвин Байрамов

Судья-инспектор: Омар Пашаев

Представитель АФФА: Анар Шихалиев

Azersun Arena