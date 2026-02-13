"Сабах" расстался еще с двумя игроками

Лидер Мисли Премьер-лиги "Сабах" прекратил сотрудничество еще с двумя футболистами.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolinfo.az, бакинский клуб расторг контракты с вратарем Рустамом Самигуллиным и полузащитником Джамалом Джафаровым.

У обоих игроков оставалось по шесть месяцев до окончания соглашений. Стороны расстались по обоюдному согласию, при этом контракты были расторгнуты три дня назад, до закрытия трансферного окна. Официально о новых клубах футболистов будет объявлено сегодня.

Отметим, что Джафаров является воспитанником академии "Сабаха" и выступает за клуб с 2021 года. Ранее полузащитник на правах аренды играл за "Кяпаз" и в ближайшее время возобновит карьеру в гянджинском клубе.

Самигуллин перешел в "Сабах" в 2020 году из "Сабаила", однако закрепиться в основном составе не сумел. Прошлый сезон голкипер провел на правах аренды в "Нефтчи", а теперь будет выступать за клуб "Джабраил" из Первой лиги.