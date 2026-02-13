13 Февраля 2026
RU

"Сабах" расстался еще с двумя игроками

Чемпионат Азербайджана
Новости
13 Февраля 2026 13:27
20
"Сабах" расстался еще с двумя игроками

Лидер Мисли Премьер-лиги "Сабах" прекратил сотрудничество еще с двумя футболистами.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolinfo.az, бакинский клуб расторг контракты с вратарем Рустамом Самигуллиным и полузащитником Джамалом Джафаровым.

У обоих игроков оставалось по шесть месяцев до окончания соглашений. Стороны расстались по обоюдному согласию, при этом контракты были расторгнуты три дня назад, до закрытия трансферного окна. Официально о новых клубах футболистов будет объявлено сегодня.

Отметим, что Джафаров является воспитанником академии "Сабаха" и выступает за клуб с 2021 года. Ранее полузащитник на правах аренды играл за "Кяпаз" и в ближайшее время возобновит карьеру в гянджинском клубе.

Самигуллин перешел в "Сабах" в 2020 году из "Сабаила", однако закрепиться в основном составе не сумел. Прошлый сезон голкипер провел на правах аренды в "Нефтчи", а теперь будет выступать за клуб "Джабраил" из Первой лиги.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Матч "Нефтчи" - "Карабах" перенесен
12 Февраля 20:42
Чемпионат Азербайджана

Матч "Нефтчи" - "Карабах" перенесен

Встреча должна была состояться 21 февраля
Пресс-служба "Араз-Нахчывана": "У нас всего одна проблема перед 20-м туром" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
11 Февраля 14:25
Чемпионат Азербайджана

Пресс-служба "Араз-Нахчывана": "У нас всего одна проблема перед 20-м туром" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

В нахчыванском клубе прокомментировали слухи о финансовых трудностях
Азербайджанская Премьер-лига: четыре игрока пропустят 20-й тур
11 Февраля 11:22
Чемпионат Азербайджана

Азербайджанская Премьер-лига: четыре игрока пропустят 20-й тур

Футболисты отбывают дисквалификации после 19-го тура
Азербайджанская Премьер-лига: "Нефтчи" минимально обыграл "Габалу" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
10 Февраля 20:58
Чемпионат Азербайджана

Азербайджанская Премьер-лига: "Нефтчи" минимально обыграл "Габалу" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Матч прошел на стадионе Palms Sports Arena
Гурбан Гурбанов: "Возможный уход Ахундзаде станет потерей для команды"
10 Февраля 18:48
Чемпионат Азербайджана

Гурбан Гурбанов: "Возможный уход Ахундзаде станет потерей для команды"

Главный тренер "Карабаха" также прокомментировал победу над "Шамахы"
"Карабах" унес три очка со "снежного" стадиона "Шамахы" на последних минутах - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
10 Февраля 16:54
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" унес три очка со "снежного" стадиона "Шамахы" на последних минутах - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Камило Дуран вывел команду вперед в добавленное время

Самое читаемое

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО
11 Февраля 13:55
Олимпиада-2026

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Спортсмен занял последнее место и не сумел квалифицироваться в произвольную программу
Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Февраля 01:55
Олимпиада-2026

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Это вторая Олимпиада для азербайджанского фигуриста
Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
11 Февраля 13:26
Волейбол

Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана рассказал о чемпионате страны и перспективах национальной команды
Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
10 Февраля 17:06
Зимние виды спорта

Противостояние фаворитов и шансы Азербайджана: фигуристы открывают личный турнир ОИ-2026 – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Главная цель азербайджанского фигуриста – пройти в произвольную программу