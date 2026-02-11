Пресс-служба "Араз-Нахчывана": "У нас всего одна проблема перед 20-м туром" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

11 Февраля 2026
Чемпионат Азербайджана
11 Февраля 2026 14:25
Футбольный клуб "Араз-Нахчыван" официально опроверг информацию о финансовых или организационных проблемах, возникшую на фоне новостей вокруг руководства команды. Об этом İdman.Biz сообщили в пресс-службе клуба.

"Перед 20-м туром чемпионата страны у нас всего одна проблема — это кадровые потери. Из-за травм команде не смогут помочь Урфан Аббасов и француз Иссуф Паро. Кроме того, Патрик Андраде пропустит игру с "Сумгайытом" из-за перебора желтых карточек. Больше у клуба никаких проблем нет, а до выплаты зарплат еще достаточно времени", — отметили в пресс-службе.

Стоит отметить, что данные разъяснения последовали на фоне резонансных уголовных дел. Напомним, что президент Федерации футбола Нахчывана и Федерации футзала Азербайджана Заур Ахундов в настоящее время находится под домашним арестом. Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре предъявило ему обвинение по статье 179.4 Уголовного кодекса Азербайджана (присвоение или растрата в особо крупном размере).

В то же время его брат, руководитель ФК "Араз-Нахчыван" Рамин Ахундов, объявлен в розыск в рамках уголовного дела, связанного с контрабандой табачных изделий.

