11 Февраля 2026
Азербайджанская Премьер-лига: четыре игрока пропустят 20-й тур

11 Февраля 2026 11:22
30
После завершения матчей 19-го тура Мисли Премьер-лиги ряд футболистов не смогут принять участие в следующем туре чемпионата из-за дисквалификаций.

Как сообщает İdman.Biz, в 20-м туре по причине наказаний на поле не выйдут четыре игрока.

Защитник "Нефтчи" Эльвин Бадалов пропустит выездной матч против "Кяпаза" после прямой красной карточки, полученной во встрече с "Габалой".

Полузащитник "Араз-Нахчывана" Патрик Андраде, игрок "Имишли" Эдвин Банкуэра и футболист "Туран Товуза" Филип Озобич получили четвертые желтые карточки в сезоне и также отбывают дисквалификацию. Они не сыграют в матчах против "Сумгайыта", "Карабаха" и "Шамахы" соответственно .

Отметим, что встречи 20-го тура Мисли Премьер-лиги пройдут с 14 по 16 февраля.

