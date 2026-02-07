Стало известно, с какими потерями "Араз-Нахчыван" сыграет против "Сабаха"

Стал известен список потерь "Араз-Нахчывана" перед гостевым матчем 19-го тура Мисли Премьер-лиги против лидера чемпионата "Сабаха".

"Точно не сыграет Иссуф Паро. Наш защитник из Буркина-Фасо до сих пор не восстановился после травмы, полученной в декабрьском матче с "Шамахы". Кроме того, в прошлом туре во встрече с "Нефтчи" повреждение получил капитан Урфан Аббасов и был заменен. Его состояние пока неизвестно, участие в игре будет зависеть от решения врача. Дисквалифицированных футболистов у нас нет. Напротив, Бахтияр Гасанализаде отбыл дисквалификацию за желтые карточки и вернулся в состав", - сообщил представитель клуба Махал Мамедов в комментариях fanat.az.

Напомним, матч "Сабах" - "Араз-Нахчыван" состоится 8 февраля. Встреча пройдет на "Банк Республика Арене" в Масазыре и начнется в 16:00.