Руслан Амирджанов: "Нельзя заставлять "Нефтчи" переносить матч"

Бывший футболист сборной Азербайджана Руслан Амирджанов прокомментировал отказ перенести матч 21-го тура Мисли Премьер-лиги между "Нефтчи" и "Карабахом".

По словам ветерана, решение в подобных ситуациях принимается только по взаимному согласию клубов и давление извне недопустимо. "Никто не может обвинять "Нефтчи". Такие вопросы решаются только договоренностью сторон. Да, можно было пойти на встречу, но заставлять клуб соглашаться нельзя. Если компромисса нет, "Карабах" обязан выйти на поле и сыграть", - сказал Амирджанов.

Он напомнил, что подобная практика существовала и раньше, когда азербайджанские клубы выступали в еврокубках. По его словам, во время его карьеры "Карабах" также обращался с просьбами о переносе матчей. "Тогда клуб согласился. "Нефтчи" - амбициозный клуб, руководство и тренер приняли решение самостоятельно, и это их право", - отметил он.

Ветеран также отметил, что в такой ситуации у “Нефтчи” высокие шансы выиграть дерби:

"Гурбан Гурбанов может поберечь некоторых игроков. "Карабах" готовится к очень сложной игре и может сосредоточиться именно на ней. "Нефтчи" постарается воспользоваться ситуацией и взять очки", - подчеркнул ветеран.