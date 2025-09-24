"Нефтчи" нацелился на экс-игрока "Бешикташа"

Бывший нападающий "Бешикташа" Венсан Абубакар может перебраться в чемпионат Азербайджана.

Как сообщает İdman.Вiz со ссылкой на sportal.az, столичный "Нефтчи" планирует пополнить состав камерунским форвардом.

Бакинский клуб уже отправил официальное предложение 33-летнему нападающему, который сейчас имеет статус свободного агента.

Напомним, что весной этого года также распространялась информация о переговорах "Карабаха" с Абубакаром.

Отметим, что Венсан Абубакар кроме "Бешикташа" выступал за "Валенсьен", "Лорьян", "Порту" и "Аль-Наср". Последним клубом опытного футболиста был "Хатайспор".

İdman.Вiz