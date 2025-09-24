25 Сентября 2025
RU

"Нефтчи" нацелился на экс-игрока "Бешикташа"

Азербайджанский футбол
Новости
24 Сентября 2025 02:05
59
"Нефтчи" нацелился на экс-игрока "Бешикташа"

Бывший нападающий "Бешикташа" Венсан Абубакар может перебраться в чемпионат Азербайджана.

Как сообщает İdman.Вiz со ссылкой на sportal.az, столичный "Нефтчи" планирует пополнить состав камерунским форвардом.

Бакинский клуб уже отправил официальное предложение 33-летнему нападающему, который сейчас имеет статус свободного агента.

Напомним, что весной этого года также распространялась информация о переговорах "Карабаха" с Абубакаром.

Отметим, что Венсан Абубакар кроме "Бешикташа" выступал за "Валенсьен", "Лорьян", "Порту" и "Аль-Наср". Последним клубом опытного футболиста был "Хатайспор".

İdman.Вiz

Тэги:

Новости по теме

Защитник "Ханкенди": "Газон в Агстафе непригоден для игры в футбол"
24 Сентября 23:30
Азербайджанский футбол

Защитник "Ханкенди": "Газон в Агстафе непригоден для игры в футбол"

Защитник клуба отметил, что газон мешал показывать комбинационный футбол
Делегация АФФА посетила конференцию УЕФА в Ньоне - ФОТО
24 Сентября 23:04
Азербайджанский футбол

Делегация АФФА посетила конференцию УЕФА в Ньоне - ФОТО

Азербайджанские специалисты обсудили развитие детского и женского футбола

Прошел семинар по цифровому маркетингу при участии АФФА и ФИФ - ФОТО
24 Сентября 20:06
Азербайджанский футбол

Прошел семинар по цифровому маркетингу при участии АФФА и ФИФ - ФОТО

В мероприятии приняли участие клубы Премьер-лиги и специалисты в области медиа и маркетинга

Почему Махир Эмрели не играет в основе "Кайзерслаутерна"?
24 Сентября 19:09
Азербайджанский футбол

Почему Махир Эмрели не играет в основе "Кайзерслаутерна"?

Главный тренер раскрыл причину отсутствия форварда в стартовом составе

Когда начнется продажа билетов на матч "Карабах" - "Копенгаген"?
24 Сентября 18:28
Азербайджанский футбол

Когда начнется продажа билетов на матч "Карабах" - "Копенгаген"?

В Баку ожидается ажиотаж перед игрой Лиги чемпионов

Самир Абасов отказался заключать контракт с африканским легионером
24 Сентября 17:27
Футбол

Самир Абасов отказался заключать контракт с африканским легионером

Центральный полузащитник из ДР Конго не пополнит состав клуба

Самое читаемое

"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО
23 Сентября 00:48
Мировой футбол

"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО

Нападающий парижан впервые в карьере выиграл главную индивидуальную награду в футболе

Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия
22 Сентября 16:30
Другие

Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия

Подзащитный чувствует себя хорошо и не подвергался давлению
"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях
23 Сентября 01:11
Мировой футбол

"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях

Главные трофеи достались Усману Дембеле и Айтане Бонмати

"Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон", вновь забив победный гол после 83-й минуты - ВИДЕО
24 Сентября 01:15
Мировой футбол

"Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон", вновь забив победный гол после 83-й минуты - ВИДЕО

"Мерсисайдцы" доигрывали матч в меньшинстве