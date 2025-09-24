Вагиф Джавадов подверг резкой критике слова Моуриньо

"Я не одобряю поведение Жозе Моуриньо".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил в интервью Sportnet.az главный тренер дублирующего состава "Сумгайыта" Вагиф Джавадов.

По мнению 36-летнего специалиста, такие высказывания Моуриньо о "Фенербахче", одном из самых титулованных и известных клубов Турции, неэтичны: "То, что я прочитал в прессе, оставило неприятный осадок. "Фенербахче" – большой клуб с богатой историей. Поэтому я испытал некоторое недоумение от слов Моуриньо".

Отметим, что Жозе Моуриньо заявил, что работа в "Фенербахче" была ошибкой, а сам клуб находится ниже уровня португальца.

İdman.biz