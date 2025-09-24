В Баку будет построен новый стадион

Клуб "Шафа", выступающий в I Лиге Азербайджана, построит себе новый стадион.

Как сообщает İdman.biz, об этом рассказал президент клуба Сердар Салманзаде в интервью Sportnet.az.

По словам Салманзаде, клубу было предложено пять участков для строительства стадиона. В ближайшее время будет принято окончательное решение по этому вопросу, после чего начнутся соответствующие работы: "У нас есть представление о том, что мы хотим и какая территория нам нужна. Просто нам необходимо некоторое время, чтобы проанализировать возможные риски и конкретизировать мнение. Пока что я не хочу раскрывать местоположение будущей арены. Вся информация будет обнародована после заключения контракта".

Салманзаде также рассказал о проекте стадиона: "Будет построена одна площадка стандартного размера (105 X 68), трибуна вместимостью примерно 5 000 зрителей и скайбокс. Стадион будет отвечать всем требованиям Профессиональной футбольной лиги. Будут комнаты для игроков, стоянка для скорой помощи, парковка на 50-60 машин. Кроме того, будет построено общежитие для футболистов, приезжающих из районов. Для академии также предусмотрен отдельный крытый мини-стадион, где можно будет тренироваться при плохой погоде. Укладка травяного покрытия займет примерно 2 месяца, а остальные строительные работы могут занять не менее 6-7 месяцев".

İdman.biz